Сегодня состоится два матча украинской Премьер-лиги в рамках 11-го тура. Вест Хэм Андрея Ярмоленко вчера сыграл свой матч против Брайтона, а сегодня в Англии пройдет основная масса матчей 8-го тура. Также, в остальных чемпионатах пройдет много интересных поединков.

Футбол. Расписание матчей 6 октября|суббота

Чемпионат Украины Премьер-лига 11-й тур

14:00 Мариуполь - Карпаты Футбол 2

17:00 Александрия - Черноморец Футбол 2

Чемпионат Англии Премьер-лига 8-й тур

17:00 Тоттенхэм - Кардифф Сити

17:00 Лестер Сити - Эвертон

17:00 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон

17:00 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун

17:00 Уотфорд - Борнмут

19:30 Ман Юнайтед - Ньюкасл Футбол 2

Чемпионат Испании Примера 8-й тур

14:00 Жирона - Эйбар

17:15 Хетафе - Леванте

19:30 Алавес - Реал Мадрид

21:45 Леганес - Райо Вальекано

Чемпионат России Премьер-лига 10-й тур

14:00 Крылья Советов - Динамо М

16:30 Ростов - Оренбург

19:00 Рубин Казань - Урал

Чемпионат Германии Бундеслига 7-й тур

16:30 Майнц - Герта

16:30 Ганновер - Штутгарт

16:30 Боруссия Д - Аугсбург

16:30 Фортуна Д - Шальке

19:30 Бавария - Боруссия М

Чемпионат Италии Серия А 8-й тур

16:00 Кальяри - Болонья Футбол 1

19:00 Удинезе - Ювентус Футбол 1

21:30 Эмполи - Рома Футбол 1

Чемпионат Франции Лига 1 9-й тур

18:00 Лилль - Сент-Этьен

21:00 Ним - Реймс

21:00 Генгам - Монпелье

21:00 Анже - Страсбур

21:00 Амьен - Дижон

Чемпионат Португалии Примейра Лига 7-й тур

17:30 Витория С - Морейренсе

20:00 Маритиму - Витория Г

22:30 Брага - Риу Аве

Чемпионат Нидерландов Эредивизи 8-й тур

19:30 АДО Ден Хаг - Гронинген

20:45 ПСВ Эйндховен - ВВВ-Венло

20:45 Зволле - Эксельсиор

21:45 Де Графсхап - Херенвен

Чемпионат Украины Первая лига 12-й тур

15:00 Колос К - Волынь

15:00 Балканы - Оболонь-Бровар

15:00 Горняк-Спорт - Зирка

16:00 Рух Винники - Металлист 1925 XSPORT

16:00 Николаев - Агробизнес

Чемпионат Украины Вторая лига. Гр. Б 12-й тур

15:00 Таврия - Энергия Н. Каховка

15:00 Кремень - Николаев-2

15:30 Никополь-НПГУ - Кристалл Х

15:30 Реал Фарма - Мир

Чемпионат Украины Вторая лига. Гр. А 12-й тур

16:00 Подолье - Полесье

16:00 Черкащина-Академия - Буковина

16:00 Чайка - Минай

16:00 Верес - Нива В