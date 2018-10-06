Футбол: расписание матчей 6 октября
Новости спорта: Представляем расписание футбольных матчей субботы, 6 октября.
Сегодня состоится два матча украинской Премьер-лиги в рамках 11-го тура. Вест Хэм Андрея Ярмоленко вчера сыграл свой матч против Брайтона, а сегодня в Англии пройдет основная масса матчей 8-го тура. Также, в остальных чемпионатах пройдет много интересных поединков.
Футбол. Расписание матчей 6 октября|суббота
Чемпионат Украины Премьер-лига 11-й тур
14:00 Мариуполь - Карпаты Футбол 2
17:00 Александрия - Черноморец Футбол 2
Чемпионат Англии Премьер-лига 8-й тур
17:00 Тоттенхэм - Кардифф Сити
17:00 Лестер Сити - Эвертон
17:00 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
17:00 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун
17:00 Уотфорд - Борнмут
19:30 Ман Юнайтед - Ньюкасл Футбол 2
Чемпионат Испании Примера 8-й тур
14:00 Жирона - Эйбар
17:15 Хетафе - Леванте
19:30 Алавес - Реал Мадрид
21:45 Леганес - Райо Вальекано
Чемпионат России Премьер-лига 10-й тур
14:00 Крылья Советов - Динамо М
16:30 Ростов - Оренбург
19:00 Рубин Казань - Урал
Чемпионат Германии Бундеслига 7-й тур
16:30 Майнц - Герта
16:30 Ганновер - Штутгарт
16:30 Боруссия Д - Аугсбург
16:30 Фортуна Д - Шальке
19:30 Бавария - Боруссия М
Чемпионат Италии Серия А 8-й тур
16:00 Кальяри - Болонья Футбол 1
19:00 Удинезе - Ювентус Футбол 1
21:30 Эмполи - Рома Футбол 1
Чемпионат Франции Лига 1 9-й тур
18:00 Лилль - Сент-Этьен
21:00 Ним - Реймс
21:00 Генгам - Монпелье
21:00 Анже - Страсбур
21:00 Амьен - Дижон
Чемпионат Португалии Примейра Лига 7-й тур
17:30 Витория С - Морейренсе
20:00 Маритиму - Витория Г
22:30 Брага - Риу Аве
Чемпионат Нидерландов Эредивизи 8-й тур
19:30 АДО Ден Хаг - Гронинген
20:45 ПСВ Эйндховен - ВВВ-Венло
20:45 Зволле - Эксельсиор
21:45 Де Графсхап - Херенвен
Чемпионат Украины Первая лига 12-й тур
15:00 Колос К - Волынь
15:00 Балканы - Оболонь-Бровар
15:00 Горняк-Спорт - Зирка
16:00 Рух Винники - Металлист 1925 XSPORT
16:00 Николаев - Агробизнес
Чемпионат Украины Вторая лига. Гр. Б 12-й тур
15:00 Таврия - Энергия Н. Каховка
15:00 Кремень - Николаев-2
15:30 Никополь-НПГУ - Кристалл Х
15:30 Реал Фарма - Мир
Чемпионат Украины Вторая лига. Гр. А 12-й тур
16:00 Подолье - Полесье
16:00 Черкащина-Академия - Буковина
16:00 Чайка - Минай
16:00 Верес - Нива В