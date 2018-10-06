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УЕФА следит за делом Роналду об изнасиловании

Криштиану Роналду
11:45 Сегодня Телеграф
Фото: Инстаграм Роналду

Новости спорта: Официально футбольные власти пока никак не отреагировали.

УЕФА следит за ситуацией вокруг форварда Ювентуса Криштиану Роналду, обвиненного в изнасиловании, сообщает Independent.

При этом Европейский футбольный союз пока не сделал никаких официальных заявлений в отношении 33-летнего футболиста.

Отмечается, что португалец является послом кампании УЕФА «Игра на равных» (Equal Game).

Напомним, что в преступлении Роналду обвинила 34-летняя американка Кэтрин Майорга, которое, по ее словам, произошло в гостинице Лас-Вегаса после того, как она встретила Роналду в ночном клубе «Rain».

Ювентус публично поддержал 33-летнего футболиста, а вот сотрудничающие с ним компании Nike и EA Sports выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Сам Криштиану Роналду первоначально спокойно отреагировал на обвинения, однако после возобновления дела полицией нанял адвоката, специализирующегося на работе со звездами.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Серия А, УЕФА, ФК Ювентус.
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