Роналду убежден в заговоре против него

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду убеждён, что против него существует заговор, за которым стоит бывший клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на газету La Repubblica.

По информации издания, отношения между «Реалом» и португальским футболистом испортились ещё в декабре. Криштиану верит, что после его перехода в «Ювентус» мадридский клуб и его президент Флорентино Перес пытаются всячески ему навредить. Роналду якобы убеждён в том, что его отсутствие в числе победителей престижных наград, обвинение в изнасиловании, красная карточка в матче с «Валенсией» и действия некоторых личных спонсоров – это всё часть заговора, за которым стоят «Реал» и Перес.

Ранее стало известно, что 34-летняя американка Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Сообщалось, что в 2010-м девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это $ 375 тыс. Однако в сентябре при помощи СМИ она объявила об изнасиловании.