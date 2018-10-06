Евгений Коноплянка дал интервью для тележурнала УЕФА, посвященного Лиге наций.

- Поздравляем с хорошим стартом в Лиге наций! О чем думали после первой победы?

- Все были очень рады – тренеры, футболисты, персонал сборной. Игра с Чехией получилась изнурительной и очень эмоциональной. Хорошо, что удалось завершить ее в свою пользу. Три очка на выезде сняли всю усталость.

- Что стало главными причинами успеха сборной Украины?

- В первую очередь – командное взаимодействие. На поле чувствовалось, что все мы играем по принципу "один за всех и все за одного". Да, были и индивидуальные действия того же Марлоса, но и это шло на благо команды, ведь он обыгрывал по четыре соперника, а потом отдавал пас партнеру. Здорово, что у нас в команде есть такие игроки, как он. Ярмоленко и другие тоже заслуживают комплиментов, но все же на первом плане была командная игра. В Чехии мы пропустили, но не запаниковали, как сделали бы большинство команд, ведь никто не любит пропускать на первых минутах. Мы собрались и показали достойный футбол. Хочется отметить, что в нашей команде есть игроки, которые могут выйти на замену и задать необходимый темп и тонус. Это очень важно.

- Говоря про современную сборную Украины, как правило вспоминают Коноплянку и Ярмоленко. Приятно чувствовать себя одним из главных героев команды?

- Если честно, то я не хотел бы слушать такие комплименты, потому что в голове до сих пор сидит неудачное выступление на Евро-2016. Да, тогда люди говорили: "Вау, Андрей, Евгений – какие классные фланги!" Но мы не играли, как команда, и что смог сделать каждый из нас? Современный футбол требует преобладания командных действий над индивидуальными. Что из того, что кто-то всех обыгрывает, а команда не играет? Без командных действий не будет результата. Поэтому я теперь не обращаю внимания на комплименты в свой адрес. Мне уже не 20 лет, и наслаждаться восторгами в свой адрес я перестал.

- Насколько важен успешный старт в таком скоротечном турнире, как Лига наций?

- Безусловно, очень важен. Мы взяли максимум очков у сильных команд, и теперь контролируем ситуацию. Теперь все в наших руках. Хочу заметить, что с какой командой мы бы ни играли, мы всегда стремимся к победе. Даже если придется встретиться с Германией или Испанией. Хотя с такими грандами и ничья не огорчит (улыбается).

- Что скажете о формате Лиги наций? За счет этого турнира уменьшилось количество товарищеских матчей. Это плюс или минус для игроков?

- Мне кажется, это на пользу футболу и точно интереснее для игроков. Скажем, играем мы товарищеский матч против Албании… Согласитесь, что это немного не то… Конечно, можно себя настроить, что это матч национальной команды и все такое, но когда знаешь, что матч официальный, и есть шанс завоевать право играть в следующем розыгрыше против грандов, то это значительно повышает мотивацию. Кроме того, победитель группы в Лиге наций получит место во второй корзине при жеребьевке отбора чемпионата Европы, то есть будет играть против более слабых команд. Уже положительный момент, правда? Лига наций – хорошая возможность доказать, что мы не простая команда и претендуем на большее.

- Таким образом, цель Украины в Лиге наций…

- Попасть в Лигу А.

- А к чему стремитесь в квалификации Евро-2020?

- Выйти в финальный турнир. Это даже не обсуждается. Но я не люблю забегать наперед. Давайте закончим Лигу наций, дождемся жеребьевки, оценим соперников и свои шансы.

- Но в любом случае перед командой стоит задача попасть в финальный турнир?

- Конечно, 100 процентов.

Следующий матч в Лиге наций сборная Украины проведет 16 октября против Чехии.