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"Нужно еще время": Тренер Леганеса объяснил, почему Лунин не попадает в состав

Маурисио Пеллегрино
20:05 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: По мнению Маурисио Пеллегрино, украинец еще не адаптировался к новым условиям.

На пресс-конференции, посвященной матчу 8-го тура Ла Лиги между Райо Вальекано и Леганесом, главный тренер гостей Маурисио Пеллегрино рассказал, почему, арендованный у мадридского Реала, Андрей Лунин до сих пор не получил своего шанса проявить себя.

“Для меня ситуация с Луниным - это вопрос адаптации в команде, которая еще не закончилась. Андрей старательно подтягивает свой испанский, чтобы свободно общаться с партнерами. Он уже хорошо знает схему игры команды, и то, как ему необходимо действовать. Однако играть в основе он еще не готов. Для полной интеграции в команду нужно еще некоторое время”,- заявил Пеллегрино.

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Новости спорта, Андрей Лунин, Маурисио Пеллегрино, Новости футбола, Футбол.
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