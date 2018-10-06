"Нужно еще время": Тренер Леганеса объяснил, почему Лунин не попадает в состав

На пресс-конференции, посвященной матчу 8-го тура Ла Лиги между Райо Вальекано и Леганесом, главный тренер гостей Маурисио Пеллегрино рассказал, почему, арендованный у мадридского Реала, Андрей Лунин до сих пор не получил своего шанса проявить себя.

“Для меня ситуация с Луниным - это вопрос адаптации в команде, которая еще не закончилась. Андрей старательно подтягивает свой испанский, чтобы свободно общаться с партнерами. Он уже хорошо знает схему игры команды, и то, как ему необходимо действовать. Однако играть в основе он еще не готов. Для полной интеграции в команду нужно еще некоторое время”,- заявил Пеллегрино.