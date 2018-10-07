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Наставник Олимпика Шевчук - о предстоящем матче против Динамо

Вячеслав Шевчук
14:13 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: ФК Олимпик

Новости спорта: Новый тренер Олимпика будет доволен ничьей с Динамо.

Новоиспеченный главный тренер донецкого Олимпика Вячеслав Шевчук рассказал о том, какой видит игру своей команды.

«Мне нравится стиль игры команд, которыми руководил и руководит Маурицио Сарри. В похожем ключе действует и Шахтер. Олимпик не будет отбиваться, мы хотим играть в футбол», — заявил Шевчук в интервью порталу Команда №1.

«Эти несколько дней, которые были перед игрой с Динамо, мы работали над организацией игры. Тактика команды будет изменена. Атакующий футбол нравится нашему тренерскому штабу. Конечно, в коллективе есть и молодежь, поэтому будем стараться найти баланс и попытаемся сделать Олимпик еще лучше».

Также Шевчук поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в матче против Динамо.

«Понимаю, как нам будет сложно, но я верю, что Олимпику удастся хорошо подготовиться к этому поединку. В составе Динамо 10 футболистов различных национальных сборных, команда у киевлян намного опытнее нашего коллектива. Для нас это будет своего рода тест, благодаря которому мы хотим посмотреть, как нам двигаться дальше».

«Буду ли я доволен ничьей? Чего лукавить, конечно. Я всегда уважаю соперника. Динамо — это гранд украинского футбола, поэтому для нас ничья будет приобретением. Но если что, мы не откажемся и от победы».

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Новости спорта, Вячеслав Шевчук, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Олимпик, Футбол.
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