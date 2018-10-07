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Моуриньо обратился к критикам после феерической победы МЮ над Ньюкаслом в АПЛ

Жозе Моуриньо
15:03 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Главный тренер Манчестер Юнайте открыто послал критиков после матча 8-го тура АПЛ против Ньюкасла.

В матче восьмого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Ньюкасл – 3:2. При этом "красные дьяволы" уступали по ходу поединка 0:2.

Сразу после финального свистка главный тренер МЮ Жозе Моуринью смачно выругался на камеру, произнеся фразу, которая на его родном языке звучит так: "Fodas filhos de puta"

После матча Жозе все так же метал искры, но уже в общении с журналистами. "Мне 55 лет, и я в первый раз сталкиваюсь с травлей. Я могу справиться с этим. Но некоторые игроки, хотя они и не сталкиваются с травлей, переносят ее не очень хорошо.

Сегодня утром мой друг сказал мне, что, если завтра в Лондоне польет дождь, вину за него повесят на меня. Если у Англии есть какие-то трудности с Брекситом, это тоже моя вина. Я должен быть готов к этому. Я думаю, в футболе слишком много злобы и травли. Но это моя жизнь, и я люблю ее", – приводит BBC слова Моуринью.

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Новости спорта, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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