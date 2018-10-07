Моуриньо обратился к критикам после феерической победы МЮ над Ньюкаслом в АПЛ

В матче восьмого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Ньюкасл – 3:2. При этом "красные дьяволы" уступали по ходу поединка 0:2.

Сразу после финального свистка главный тренер МЮ Жозе Моуринью смачно выругался на камеру, произнеся фразу, которая на его родном языке звучит так: "Fodas filhos de puta"

После матча Жозе все так же метал искры, но уже в общении с журналистами. "Мне 55 лет, и я в первый раз сталкиваюсь с травлей. Я могу справиться с этим. Но некоторые игроки, хотя они и не сталкиваются с травлей, переносят ее не очень хорошо.

Сегодня утром мой друг сказал мне, что, если завтра в Лондоне польет дождь, вину за него повесят на меня. Если у Англии есть какие-то трудности с Брекситом, это тоже моя вина. Я должен быть готов к этому. Я думаю, в футболе слишком много злобы и травли. Но это моя жизнь, и я люблю ее", – приводит BBC слова Моуринью.