Вербич - о начале тренерской работы Ротаня в Олимпике

"Может быть проблемой, что Ротань прекрасно знает Динамо. Конечно, они изучали нас. Но команда изменилась с тех пор, как там был Ротань. И мы сделаем все возможное, чтобы выиграть. Мы играем дома. Мы должны добыть три очка для фанатов, для нас самих, для всех.

Когда я видел его, я сказал, что это идеальный пример тренера. Возможно, из многих тренеров он слишком добрый человек. Надо быть строже. Он пытался объяснить нам, как играть, всегда помогал молодым футболистам на тренировках. Я думаю, он будет хорошим тренером.

На поле он выглядит очень мужественным. Я почувствовал это на тренировках. Он хороший игрок и у него будет блестящая карьера тренера. Да, я однажды играл против Олимпика. Сейчас они изменили тренерский штаб. Но это сильный середняк. Команда всегда находится в середине турнирной таблицы"