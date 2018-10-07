Арсенал уверенно разгромил Фулхэм в матче АПЛ

В матче восьмого тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде обыграл «Фулхэм» со счётом 4:1.

Счёт на 29-й минуте открыл нападающий «канониров» Александр Ляказетт, но перед самым свистком на перерыв Андре Шюррле восстановил равновесие. В начале второго тайма Ляказетт вновь вывел «Арсенал» вперёд, оформив дубль. Третий мяч на счету Аарона Рэмси, который красиво забил пяткой. Затем Пьер-Эмерик Обамеянг довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил всё тот же Обамеянг.

Эта победа стал для «Арсенала» шестой подряд в Премьер-лиге и клуб поднялся на третье место в турнирной таблице. «Фулхэм» остался на 17-й позиции с отрывом от зоны вылета всего в два очка.

В следующем туре «Арсенал» на своём поле сыграет с «Лестером», поединок состоится 22 октября. «Фулхэму» предстоит выездной поединок с «Кардиффом» (20 октября).