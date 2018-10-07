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УПЛ: Десна уверенно переиграла Львов в гостях

ФК Десна
16:15 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: ФК Десна

Новости спорта: На три гола гостей львовяне отметили только прекрасным мячом Бруно.

В 11-м туре украинской Премьер-лиги игровой день воскресенья стартовал с матча во Львове, куда к одноименному клубу приехала Десна.

Именно гости открыли счет уже на 3-й минуте: после передачи Филиппова с фланга мяч попал к Артему Фаворову, при попустительстве защитника катнувшего мимо Бандуры.

К 28-й минуте счет был удвоен, и снова благодаря передаче с фланга. Теперь уже Филиппов выступил форвардом, одним касанием замкнувшим навес Безбородько.

Хозяева ответили голом прекрасным дальним Бруно на 52-й минуте, но за три минуты до конца основного времени Артем Фаворов оформил дубль и восстановил разницу в два мяча.

После победы Десна поднялась в верхнюю половину таблицы, замыкая первую шестерку, однако команду Рябоконя оттуда могут вытеснить Заря и Олимпик, которым предстоит сыграть с Шахтером и Динамо соответственно. Поражение опустило Львов на девятую строку.

В следующем туре Десне предстоит сыграть с действующим чемпионом Шахтером, а Львов примет киевский Арсенал.

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Десна, ФК Львов, Футбол.
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