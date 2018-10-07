Лестеру нужен защитник Ливерпуля

По информации Mirror, Лестер заинтересован в услугах правого защитника Ливерпуля Натаниэля Клайна, который потерял место в основном составе Ливерпуля и недоволен дефицитом минут на футбольном поле.

Отмечается, что переход может состояться уже во время зимнего трансферного окна. В этом сезоне Клайн появился в стартовом составе "красных" лишь один раз в матче Кубка лиги против Челси. 27-летний футболист проигрывает конкуренцию Тренту Александру-Арнольду и может уйти в Лестер, где он, очевидно, будет основным игроком в защитных порядках "лис".

Отметим, сегодня мерсисайдцы сыграют против Манчестер Сити в рамках 8-го тура АПЛ. Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:30.