Экс-игрок "Динамо" впервые вышел на поле после двухлетней дисквалификации

Бывший футболист киевского "Динамо" Роман Еременко отбыл дисквалификацию за употребление кокаина и впервые вышел на поле с 7 октября 2016 года. Полузащитник сборной Финляндии дебютировал за московский "Спартак" в матче против "Енисея" (3:2) в чемпионате России.

Интересно, что фанаты "Спартака" выступали против перехода в команду экс-игрока "Динамо". Они считали, что наличие в клубе Романа и его младшего брата Сергея, который перешел в клуб зимой, может испортить атмосферу в команде.

УЕФА 18 ноября 2017 года дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов между леверкузенским "Байером" и ЦСКА. В организме 29-летнего финского игрока были обнаружены кокаин и его метаболиты. Футболист подал апелляцию, но УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко.