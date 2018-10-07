Шахтер не смог обыграть Зарю в Харькове

Шахтер сыграл вничью с Зарей (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Украины. Горняки открыли счет на 38-й минуте — Мораес воспользовался передачей Майкона и поразил ворота луганчан.

Однако черно-белые сравняли счет в начале второй половины встречи. В ворота Шахтера был назначен пенальти, и хотя Игорь Харатин его не реализовал, на добивании полузащитник Зари реабилитировался.

Ничья позволила луганчанам вернуть себе 5-е место в турнирной таблице УПЛ — 14 очков в активе у команды Юрия Вернидуба. А вот Шахтер позволил Динамо сократить отставание до 2 очков — 28 очков и первое место у Горняков.