Фанаты Динамо вывесили баннер против руководства клуба

Болельщики Динамо пришли на матч с Олимпиком с очередным ярким баннером. В этот раз они «поблагодарили» президента клуба Игоря Суркиса за результат в последнем поединке с Яблонцем (2:2) во втором туре Лиги Европы.

Прежде болельщики Динамо выразили недовольство игрокам киевской команды после ничьи с Яблонцем. В Чехии они сказали футболистам, что недовольны их уровнем игры.

Динамо в Лиге Европы стартовало с двух ничьих 2:2 и сейчас занимает третье место в турнирной таблице.

В чемпионате киевляне перед этим туром отставали от Шахтера на 4 очка. Сейчас команда Александра Хацкевича минимально обыгрывает Олимпик со счетом 1:0.