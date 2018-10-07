Шевчук прокомментировал дебютный матч в качестве тренера

Новый главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение от Динамо.

«Я говорил до игры, что ми играем против хорошей команды. Да, там, может быть, сейчас психологически сложный момент, но это хорошая команда.

В первом тайме была установка играть за счет контратак, организованно в обороне. Во втором тайме – использовать высокий прессинг. Доволен ребятами, все получилось. Для болельщиков матч получился интригующим.

С Лужным я познакомился в 98 или 99-м году, он тоже воспитанник луцкого футбола, Кварцяного. Мы соседи в Киеве. Поздравил его с победой. Я теперь главный тренер, должен делать все, чтобы защищать своих ребят.

Работа главного тренера – это большая ответственность. Люблю большие вызовы, никогда не прятался от них, люблю отвечать за свои слова и поступки. Если взялся за эту работу, отдам все свои силы. Наш тренерский штаб – это все молодые и амбициозные люди, мне нравится такой коллектив.

Я не был каким-то суперталантливым игроком. Как называли меня бразильцы – робокоп, я был работягой. Этим подаю пример своим игрокам. Дал им два дня выходных. Предупредил, что потом будет хорошая тренировка, и попросил: отдыхайте, но поддерживайте тонус тоже. Увижу, как они поведут себя. Если послушают, значит – мы команда», — заявил Шевчук.

Также наставник рассказал о своей работе с Русланом Ротанем.

«С Ротанем мы знакомы очень давно. Очень интеллигентный, грамотный парень, хочет развиваться на поле и вне его. Воспитанный человек, семьянин. Другие члены тренерского штаба тоже молодые амбициозные ребята. Мне нужен новый взгляд, свежие идеи. Надеюсь, мы будем расти вместе», — добавил тренер Олимпика.

Напомним, в матче 11-го тура УПЛ Динамо минимально обыграло Олимпик (1:0).