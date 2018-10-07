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Фонсека раскритиковал арбитра матча Шахтер - Заря

Паулу Фонсека
19:53 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Тренер дончан уверен: в матче Шахтер - Заря на поле играла только его команда.

Шахтер сыграл вничью с Зарей (1:1) в 11-м туре УПЛ. На гол Мораеса луганчане ответили добиванием с пенальти от Игоря Харатина.

После матча главный тренер дончан Паулу Фонсека обратил внимание на состояние Тайсона. Бразилец получил повреждение в концовке встречи с Зарей (1:1), и португалец обеспокоен насчет его травмы.

«Да, Тайсон мое главное переживание сейчас. Есть вероятность, что у него достаточно серьезная травма. Там должна быть красная карточка. Мы не знаем пока, насколько серьезное повреждение, но есть опасение, что в ближайшее время он, возможно, не будет играть. Невозможно не давать красную карточку в такие моменты», — сказал Фонсека в интервью Футбол 1.

Что касается самого результата, то наставник Шахтера уверен: в этой встрече играла только одна команда, луганчане постоянно оборонялись.

«Не думаю, что это закономерный результат. Мы сегодня встретились с командой, которая играла абсолютно весь матч у себя в штрафной. Обратите внимание, все 11 игроков были в штрафной, а мы постоянно атаковали. Единственная ошибка, которую мы совершили — привезли себе пенальти и пропустили».

«Это был матч, где Шахтер все время вел игру, где соперник только играл в обороне. Они не просто поставили автобус у своей штрафной, они поставили два или три автобуса. Понятно, что это футбол. Но мы продолжаем лидировать в чемпионате — это самое главное».

При этом Фонсека признал, что пенальти в ворота его команды судья, скорее всего, поставил правильно.

«Пенальти, скорее всего, был, да. Матвиенко играет хорошо на обеих позициях. Это тот игрок, на которого можно всегда рассчитывать на любой из этих позиций. Эти эпизоды — часть игры, и это никак не снижает цену Матвиенко».

Напоследок, главный тренер Шахтера подвел итог выступлению дончан в первом круге. Горняки после 11 туров имеют преимущество в два очка над Динамо.

«Первый круг мы провели отлично. Сегодня, если бы выиграли, было бы лучше, но тем не менее мы на первом месте с двухочковым преимуществом над главным соперником».

Следующий поединок Шахтер сыграет против Десны 19 октября.

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Новости спорта, Новости футбола, Паулу Фонсека, УПЛ, ФК Заря, ФК Шахтер, Футбол.
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