Капитан Шахтера получил травму в матче против Зари

Полузащитник Шахтера Тайсон получил повреждение в матче с Зарей (1:1) в 11-м туре чемпионата Украины. На 78-й минуте бразилец покинул поле, прихрамывая.

Травма Тайсона была вызвана опасным подкатом со стороны хавбека луганчан Игоря Харатина. Полузащитник попал шипами в колено бразильцу.

Вместо Тайсона на поле вышел Веллингтон Нем. К тому времени счет уже был 1:1 — на гол Мораеса луганчане ответили в начале второго тайма точным ударом Харатина.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец сыграл в 13 поединках за Шахтер во всех турнирах, в которых отметился 2 голами.