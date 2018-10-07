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Капитан Шахтера получил травму в матче против Зари

Тайсон
20:20 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Капитан Шахтера Тайсон получил травму колена.

Полузащитник Шахтера Тайсон получил повреждение в матче с Зарей (1:1) в 11-м туре чемпионата Украины. На 78-й минуте бразилец покинул поле, прихрамывая.

Травма Тайсона была вызвана опасным подкатом со стороны хавбека луганчан Игоря Харатина. Полузащитник попал шипами в колено бразильцу.

Вместо Тайсона на поле вышел Веллингтон Нем. К тому времени счет уже был 1:1 — на гол Мораеса луганчане ответили в начале второго тайма точным ударом Харатина.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец сыграл в 13 поединках за Шахтер во всех турнирах, в которых отметился 2 голами.

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Новости спорта, Новости футбола, Тайсон, ФК Шахтер, Футбол.
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