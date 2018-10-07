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Палкин жестко раскритиковал судейство матча Шахтер - Заря

Сергей Палкин
21:03 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Генеральный директор "Шахтера" жестко раскритиковал арбитра матча с «Зарей» Николая Кривоносова

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал судейство в поединке 11-го тура УПЛ «Шахтер» — «Заря» (1:1).

На 74-й минуте поединка полузащитник «Зари» Игорь Харатин грубо сфолил против капитана «горняков» Тайсона. После этого Тайсон не смог продолжить игру и был заменен на Веллингтона Нема.

Главный арбитр матча Николай Кривоносов дал Харатину желтую карточку за этот фол.

«Дорогие друзья, с таким судейством мы пойдем не в Европу, а совсем в другое место... Интересно, какая причина остановила судью показать красную карточку, когда он находился в двух метрах от эпизода? Позор...», — написал Палкин на своей странице в Facebook после матча.

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Новости спорта, Новости футбола, Сергей Палкин, ФК Заря, ФК Шахтер, Футбол.
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