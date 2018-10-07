Лидер Шахтера пропустит матч против Ман Сити в Лиге чемпионов

Полузащитник и капитан донецкого Шахтера Тайсон, получивший травму в конце матча против Зари (1:1), может выбыть из строя минимум на один месяц, сообщает Tribuna.com.

У бразильца травма крестообразных связок и теперь он точно не сыграет в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити, который состоится 23 октября.

Также траву лидера команды прокомментировал главный тренер Шахтера Паулу Фонсека.

«Да, Тайсон мое главное переживание сейчас. Есть вероятность, что у него достаточно серьезная травма. Там должна быть красная карточка. Мы не знаем пока, насколько серьезное повреждение, но есть опасение, что в ближайшее время он, возможно, не будет играть. Невозможно не давать красную карточку в такие моменты», — сказал Фонсека в интервью Футбол 1.

На своей странице в Instagram бразилец уже написал, что вернется более сильным игроком.

Напомним, Тайсон получил травму после фола полузащитника Зари Игоря Харатина.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец сыграл в 13 поединках за Шахтер во всех турнирах, в которых отметился 2 голами.