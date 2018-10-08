Барселона в очередной раз не сумела победить в чемпионате

Барселона вновь потеряла очки в чемпионате. В поединке восьмого тура команда Эрнесто Вальверде на выезде сыграла вничью с Валенсией (1:1).

Оба гола зрители увидели в первой половине встречи. Валенсия вышла вперед уже на второй минуте, Эсекьель Гарай направил мяч в сетку после подачи углового.

Каталонцы сравняли счет на 23-й минуте. Лионель Месси точно пробил по воротам в нижний угол с 20 метров.

Из-за ничьи Барселона потеряла первое место в турнирной таблице, позволив опередить себя Севилье. После восьми туров в активе у блаугранас 15 очков. Валенсия, в свою очередь, занимает 13-ю строчку с 9 очками.