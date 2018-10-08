Президент Олимпика - о дебютном тренерском матче Шевчука и Ротаня

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал матч 11-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» (0:1), который стал первым для тренерского дуэта Шевчук – Ротань.

«За три дня тяжело что-то поменять. Эмоции на тренировке и на поле пока положительные. Уверен, мы на правильном пути. Смена тренера – не эмоциональное и не спонтанное решение. Я долго анализировал, чего нам не хватает. Разговаривал с футболистами и экспертами.

Сделали такой шаг для того, чтобы усилить нашу игру и в этом году зацепиться за зону еврокубков. Меня не пугает, что пришли молодые ребята. Санжар также когда-то с поля попал на тренерскую скамейку. Тут ничего такого нет. Их концепция футбола меня устраивает», – сказал Гельзин.