Головко огласил состав молодежной сборной Украины на матчи отбора к Евро-2019
Новости спорта: Команда начинает подготовку к важнейшим матчам отбора.
Молодежной сборной Украины в отборе к Евро-2019 осталось сыграть против Шотландии дома 12-го октября и на выезде с Нидерландами - 16-го октября.
Сегодня команда Александра Головко начала подготовительный сбор, на который вызваны 24 игрока.
Ранее наставник планировал вызвать в сборную вратаря Андрея Лунина.
Вратари: Каневцев (Металлист-1925), Безрук (Черноморец).
Защитники: Миколенко, Попов (Динамо), Тымчик, Михайличенко, Чеберко (Заря), Лучкевич (Стандард), Кирюханцев (Мариуполь), Лукьянчук (Кишварда), Бондарь (Шахтер).
Хавбеки: Коваленко (Шахтер), Шапаренко (Динамо), Шепелев (Динамо), Леднев (Заря), Лунев (Заря), Вакулко (Арсенал-Киев), Назарина (Антверпен), Третьяков (ДАК), Зубков (Мариуполь), Пихаленок (Мариуполь).
Форварды: Русин (Динамо), Борячук (Мариуполь), Швед (Карпаты).
В турнирной таблице лидирует Англия с 20 набранными очками. За второе место, которое даст право на стыковые матчи, сражаются Украина (14 очков), Шотландия (14) и Нидерланды (12).