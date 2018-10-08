Головко огласил состав молодежной сборной Украины на матчи отбора к Евро-2019

Молодежной сборной Украины в отборе к Евро-2019 осталось сыграть против Шотландии дома 12-го октября и на выезде с Нидерландами - 16-го октября.

Сегодня команда Александра Головко начала подготовительный сбор, на который вызваны 24 игрока.

Ранее наставник планировал вызвать в сборную вратаря Андрея Лунина.

Вратари: Каневцев (Металлист-1925), Безрук (Черноморец).

Защитники: Миколенко, Попов (Динамо), Тымчик, Михайличенко, Чеберко (Заря), Лучкевич (Стандард), Кирюханцев (Мариуполь), Лукьянчук (Кишварда), Бондарь (Шахтер).

Хавбеки: Коваленко (Шахтер), Шапаренко (Динамо), Шепелев (Динамо), Леднев (Заря), Лунев (Заря), Вакулко (Арсенал-Киев), Назарина (Антверпен), Третьяков (ДАК), Зубков (Мариуполь), Пихаленок (Мариуполь).

Форварды: Русин (Динамо), Борячук (Мариуполь), Швед (Карпаты).

В турнирной таблице лидирует Англия с 20 набранными очками. За второе место, которое даст право на стыковые матчи, сражаются Украина (14 очков), Шотландия (14) и Нидерланды (12).