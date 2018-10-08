Футболист Динамо: Шахтеру рано радоваться

Автор единственного мяча "Динамо" в ворота "Олимпика" Николай Морозюк поделился впечатлениями о победе:

- Была ли уверенность, что забью со штрафного? Да, была, хотя позиция была не совсем простой. Нам сейчас трудно играть с любым соперником. Все команды играют в примерно одинаковом стиле, ничего нового. Несмотря на то, что у "Олимпика" новый тренер, они ничем не удивили, но для нас было важно выиграть и получить три очка, особенно после тяжелой игры в Чехии, сложного перелета и не совсем тех эмоций, которые хотелось бы иметь. Поэтому я знал и всем говорил, что будет очень тяжелая игра - так и получилось.

- Как научиться метко пробивать штрафные, как это делаете вы?

- Словами это трудно объяснить, нужно работать на тренировках. Есть игроки, которые умеют выполнять штрафные, есть те, которые лучше в других компонентах.

- Как восприняли ничью "Шахтера"?

- Я рад, это вам скажет любой игрок. Думаю, будет нелегко догнать "Шахтер", но впереди еще большая часть чемпионата, как и вся борьба. Чемпионство еще не потеряно, "Шахтеру" рано радоваться.

- Что знаете о "Минае" - сопернике "Динамо" в Кубке Украины?

- Это просто очередной соперник, знаю, что там играют Кополовец и Кобин, но их игры не видел.