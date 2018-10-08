Пересмотрел UFC: жуткий фол из Первой лиги Украины (Видео)

"Прикарпатье" матч 12 тура Первой лиги против "Сум" заканчивало вдесятером. Но это не помешало франковцам отстоять ничью. Возможно, была бы и победа, если бы команды заканчивали встречу в равных составах. Но на исходе часа матча Николай Квасный, видимо, насмотревшись перед этим Хабиба и Конора, в полете с ноги влетел в соперника. Арбитр сразу же показал игроку красную.

Напомним, вчера также серьезную травму получил лидер Шахтера Тайсон. После грубого потката в исполнении полузащитника Зари Игоря Харатина бразилец не смог продолжить поединок с луганской командой, а так же пропустит матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити.