Президент Бавриии - о последних результатах команды и возможном уходе Ковача

Накануне мюнхенцы крупно уступили гладбахской Боруссии (0:3), продлив серию без побед до четырех матчей. Президент Баварии Ули Хенесс накануне заявил, что Нико Ковачу «нужно решить имеющиеся проблемы или он поплатится за это головой».

Впрочем, в интервью Kicker, Хенесс забрал свои слова обратно, отметив, что это были не угрозы и он вовсе не имел намерений каким-то образом навредить главному тренеру.

«У нас абсолютно спокойные отношения, — добавил Хенесс. — Я буду защищать Ковача до гроба».

Это, впрочем, не помешало другому крупному немецкому изданию, Bild, опубликовать информацию о том, что Бавария уже подыскивает возможных сменщиков для Ковача. Согласно их сведениям, в шортлисте мюнхенцев находятся Лоран Блан, Зинедин Зидан и Арсен Венгер.