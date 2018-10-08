Уже известна половина номинантов на Золотой мяч 2018

Ведущее французское издание France Football называет претендентов на получение Золотого мяча.

В первую пятерку попали форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро, голкипер Ливерпуля Алиссон Бекер, нападающие мадридского Реала Карим Бензема и Гарет Бэйл, а также форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.

Во вторую пятерку попали вратарь Реала Тибо Куртуа, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, полузащитник Ман Сити Кевин де Брюйне, форвард Ливерпуля Роберто Фирмино и защитник Атлетико Диего Годин.

В третью пятерку вошли нападающий Атлетико Антуан Гризманн, полузащитники Челси Эден Азар и Н'Голо Канте, полузащитник Реала Иско и форвард Тоттенхэма Гарри Кейн.

Остальные 15 номинантов будут объявлены в течение понедельника.

Церемония вручения Золотого мяча состоится 3 декабря в Париже.