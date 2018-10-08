Уже известна половина номинантов на Золотой мяч 2018
Новости спорта: Издание France Football в течении дня называет претендентов на Золотой мяч.
Ведущее французское издание France Football называет претендентов на получение Золотого мяча.
В первую пятерку попали форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро, голкипер Ливерпуля Алиссон Бекер, нападающие мадридского Реала Карим Бензема и Гарет Бэйл, а также форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.
Во вторую пятерку попали вратарь Реала Тибо Куртуа, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, полузащитник Ман Сити Кевин де Брюйне, форвард Ливерпуля Роберто Фирмино и защитник Атлетико Диего Годин.
В третью пятерку вошли нападающий Атлетико Антуан Гризманн, полузащитники Челси Эден Азар и Н'Голо Канте, полузащитник Реала Иско и форвард Тоттенхэма Гарри Кейн.
Остальные 15 номинантов будут объявлены в течение понедельника.
Церемония вручения Золотого мяча состоится 3 декабря в Париже.