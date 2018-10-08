Сборная Украины собралась на матчи с Италией и Чехией

Команда уже собралась в отеле Alfavito. Вечером команда проведет первую тренировку на стадионе имени Банникова.

Кстати, из вызванных легионеров на обед прибыли только трое - кроме Ярмоленко, еще один «англичанин» - Александр Зинченко, а также дебютант главной команды Игорь Пластун. Ночным рейсом из Испании прибудет защитник «Луго» Василий Кравец. Остальные «иностранцы» присоединятся к команде уже завтра в аэропорту Генуи.

Виктор Цыганков

К сожалению, не сможет помочь сборной Виталий Буяльский. Полузащитник «Динамо» растянул голень в матче Лиги Европы с «Яблонцем». На восстановление, по оценке врачей, понадобится от 10 до 14 дней. Поэтому Виталий прибыл в гостиницу Alfavito со снимками поврежденных мышц. Пообщавшись с главным тренером и врачами, Виталий покинул расположение сборной, чтобы продолжить лечение.

9 октября сборная отправится в Геную, где 10 октября сыграет товарищеский матч против сборной Италии.

Напомним, 16 октября Украина сыграет против Чехии в матче Лиги наций в Харькове.