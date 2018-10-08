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Беседин прибыл в сборную Украины, но был заменен Кравцом

Артем Беседин
18:21 Сегодня Телеграф
Канал Футбол
Фото: ФФУ

Новости спорта: Нападающий Динамо Артем Беседин все же не сможет помочь сборной Украины из-за травмы.

Форвард Динамо и сборной Украины Артем Беседин, который из-за травмы пропустил предыдущий сбор национальной команды, прибыл в расположение сборной, но вынужден был покинуть команду.

- Я даже не могу это передать. Такого лучше не чувствовать. Я такого никому не могу пожелать. Это очень плохо – смотреть матчи по телевизору, когда ты знаешь, что мог бы помочь чем-то на поле.

Я почувствовал опять ногу. Врачи решают, как будет дальше. Я поговорю с Андреем Николаевичем, и он скажет, что мне делать. Пока чувствую себя намного лучше, после травмы провел две игры, - сказал Артем.

Позже в Федерации футбола Украины соббщили: "Вслед за Виталием Буяльским вынужден оставить расположение сборной сразу же по прибытии еще один киевский динамовец - Артем Беседин. У Артема - воспаление ахиллова сухожилия, лечение которого не позволяет нападающему быть готовым к матчу с Чехией.

Травмированного форварда заменит коллега по амплуа - опытный Артем Кравец, на счету которого 21 игра и 8 забитых мячей за национальную команду".

Напомним, что товарищеский матч с Италией сборная Украины проведет 10-го октября, а через три дня в Харькове подопечные Шевченко сыграют с чехами в рамках Лиги наций.

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Новости спорта, Артем Беседин, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФФУ.
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