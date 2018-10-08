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Сборная Украины провела тренировку в Киеве

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Сборная Украины
21:26 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: ффу

Новости спорта: Перед матчами с Италией и Чехией сборная Украины собралась в Киеве.

Принимая во внимание то, что футболисты приехали из своих клубов в разных физических кондициях, тренировка не была связана с серьезными физическими и игровыми нагрузками.

После отъезда травмированных Буяльского и Беседина и присоединения Артема Кравца, которого Андрей Шевченко довызвал сегодня в киевском лагере сборной 16 игроков. Ближайшей ночью в Киев прилетит еще один Кравец - Василий. Остальные легионеры присоединятся к сборной уже в Генуе.

В сегодняшней тренировке не участвовал Андрей Ярмоленко. Один из лидеров сборной требует небольшого отдыха в связи с тонусом приводного мышцы. Ярмоленко длительное время играет на обезболивающем, поэтому два-три дня индивидуальных занятий позволят его организма получить необходимый релакс, чтобы в боевой готовности подойти к матчу Лиги наций с Чехией.

Завтра утром национальная команда оставит столичный отель Alfavito, чтобы в 12.20 вылететь к первому месту назначения - столице итальянской провинции Лигурия - Генуи.

Сборная Украины сыграет товарищеский поединок в Генуе против Италии (10-го октября), а через несколько дней примет в Харькове Чехию в матче Лиги наций (16-го октября).

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Сборная Италии, Сборная Украины, ФФУ.
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