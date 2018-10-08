Золотой мяч 2018: все претенденты

France Football начал называть претендентов на Золотой мяч 2018 года. Французское издание будет назвало тридцать номинантов в течении 8-го октября.

Отметим, что в прошлом году Золотой мяч получил Криштиану Роналду.

На данный момент в первую пятерку вошли Серхио Агуэро (Манчестер Сити, сборная Аргентины), Алиссон Бекер (Ливерпуль, сборная Бразилии), Гарет Бэйл (Реал, сборная Уэльса), Карим Бензема (Реал, сборная Франции), Эдинсон Кавани (ПСЖ, сборная Уругвая).

Вторые пять номинантов: Тибо Куртуа (Реал, сборная Бельгии), Криштиану Роналду (Ювентус, сборная Португалии), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, сборная Бельгии), Роберто Фирмино (Ливерпуль, сборная Бразилии), Диего Годин (Атлетико, сборная Уругвая).

Третья пятерка номинантов на трофей: Антуан Гризманн (Атлетико, сборная Франции), Эден Азар (Челси, сборная Бельгии), Иско (Реал, сборная Испании), Харри Кейн (Тоттенхэм, сборная Англии), Нголо Канте (Челси, сборная Франции).

Четвертая пятерка номинантов: Уго Льорис (Тоттенхэм, сборная Франции), Марио Манджукич (Ювентус, сборная Хорватии), Садио Мане (Ливерпуль, сборная Сенегала), Марсело (Реал, сборная Бразилии), Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции).

Еще одна пятерка номинантов выглядит таким образом: Лионель Месси (Барселона, сборная Аргентины), Лука Модрич (Реал, сборная Хорватии), Неймар (ПСЖ, сборная Бразилии), Ян Облак (Атлетико, сборная Словакии), Поль Погба (Манчестер Юнайтед, сборная Франции).

Последняя пятерка претендентов: Иван Ракитич (Барселона, сборная Хорватии), Серхио Рамос (Реал, сборная Испании), Мохамед Салах (Ливерпуль, сборная Египта), Луис Саурес (Барселона, сборная Уругвая), Рафаэль Варан (Реал, сборная Франции).

Церемония вручения Золотого мяча состоится 3 декабря в Париже.