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Скандальный форвард Динамо продлил контракт с клубом на 5 лет

Скандальный форвард Динамо продлил контракт с клубом на 5 лет
08:10 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта: Георгий Цитаишвили, которым активно интересовался Шахтер и еще несколько европейских клубов решил подписать новый контракт с Динамо.

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили подписал новый контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось, что Цитаишвили близок к переходу в «Шахтер».

«Разговоры о моем возможном переходе в «Шахтер», «Зенит» или «Аякс» – не более, чем слухи, не имеющие под собой никакого повода.

Я ездил домой на несколько дней по семейным обстоятельствам, чтобы проведать дедушку. Как только вернулся в Киев, я сразу прибыл в клубный офис «Динамо» к Игорю Суркису, чтобы продлить контракт.

Я очень ценю доверие президента и тренеров, счастлив быть частью этого великого клуба. Буду стараться и дальше усердно трудиться на футбольном поле, чтобы прогрессировать и приносить пользу киевскому «Динамо», – сказал Цитаишвили.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Георгий Цитаишвили.
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