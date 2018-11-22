Скандальный форвард Динамо продлил контракт с клубом на 5 лет

Новости спорта: Георгий Цитаишвили, которым активно интересовался Шахтер и еще несколько европейских клубов решил подписать новый контракт с Динамо.

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили подписал новый контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось, что Цитаишвили близок к переходу в «Шахтер».

«Разговоры о моем возможном переходе в «Шахтер», «Зенит» или «Аякс» – не более, чем слухи, не имеющие под собой никакого повода.

Я ездил домой на несколько дней по семейным обстоятельствам, чтобы проведать дедушку. Как только вернулся в Киев, я сразу прибыл в клубный офис «Динамо» к Игорю Суркису, чтобы продлить контракт.

Я очень ценю доверие президента и тренеров, счастлив быть частью этого великого клуба. Буду стараться и дальше усердно трудиться на футбольном поле, чтобы прогрессировать и приносить пользу киевскому «Динамо», – сказал Цитаишвили.