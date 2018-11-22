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Суркис прокомментировал слухи об увольнении Красникова

Суркис прокомментировал слухи об увольнении Красникова
08:30 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф football.ua

Новости спорта: Президент Динамо Игорь Суркис - о слухах об увольнении Евгения Красникова.

В среду, 21 ноября, появились слухи, что Евгений Красников будет уволен с поста вице-президента Динамо.

Президент Динамо Игорь Суркис эти слухи опроверг.

— Как сложились и как складываются сейчас ваши отношения с Красниковым?

— На всех этапах нашего знакомства я относился к Жене с большим уважением. Нет, мы не дружили, но были достаточно близко и хорошо знакомы. Я даже знал его расписание рабочего дня и что он всегда отвечает на телефонные звонки в два или три часа ночи — потому что просматривает игроков. Переход Дениса Олейника в Металлист — его заслуга. Он у нас не играл, но раскрылся в Металлисте. Никаких закулисных игр, все было предельно честно: можно? — можно.

И о приглашении специалиста такого уровня я задумался сразу же, когда харьковский Металлист, к большому сожалению, исчез с футбольной карты Украины. Однако тогда же Мирон Богданович Маркевич возглавил Днепр, и я решил, что не смысла пытаться разрушить их тандем. Когда же эта связь почти исчезла, настал, на мой взгляд, подходящий момент. Я спросил Красникова — он ответил, что мечтает поработать в Динамо.

Эх, если бы еще Мирон Богданович, работая в Федерации, не нападал на меня и Динамо! Он должен давать адекватную, честную оценку как профессионал. И должен уважать своих коллег, того же Хацкевича. Шевченко он гладит, а Хацкевича уничтожает...

А вот Евгений Красников сейчас трудится на благо Динамо, уже приносит большую пользу приобретением классных игроков и, уверен, принесет еще большую. Что бы там ни говорили, ни писали!" — ответил на вопросы журналистов издания "Футбол" президент Динамо Игорь Суркис.

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Игорь Суркис, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Евгений Красников.
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