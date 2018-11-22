"Не будет просто": Шевченко - о предстоящем матче Астана - Динамо

Новости спорта: Шевченко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы Астана Динамо и оценил способности молодых футболистов киевского клуба.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением о предстоящем матче "Астана" - "Динамо" в Лиге Европы.

- Этот матч, возможно, определит победителя группы, так что простым он быть не может. Вероятно, владеть мячом больше будут игроки "Астаны", но игровое преимущество будет зависеть от того, какая из команд грамотно распорядится теми моментами, которые будет иметь во время матча.

- Вы наверняка смотрели матч "Динамо" - "Астана" в Киеве (2-2). Какое впечатление оставила та игра?

- Киевская игра была матчем равных соперников. Игроки "Динамо" владели инициативой, вели в счете, но гости проявили важные качества, в первую очередь умение собраться в критической ситуации. Думаю, из этой игры соперники сделали правильные выводы, что и показали дальнейшие поединки.

- В сборной при вас дебютировал целый ряд молодых игроков "Динамо". В чем их преимущество?

- Большинство наших дебютантов как раз из "Динамо". В клубе сейчас целая плеяда молодых футболистов, они достаточно талантливы и демонстрируют стабильность, а это как раз то, что нужно нам в национальной команде. Будущее всегда за молодежью, так что эти ребята, которые пришли к нам из молодежной сборной, через пару лет должны стать основой сборной Украины.

- В 2009 году вы участвовали в открытии стадиона "Астана Арена". Какие воспоминания оставила Астана и сам стадион?

- У меня прекрасные воспоминания о Казахстане, с большим уважением отношусь к вашей стране, к вашей культуре. Всегда с огромным удовольствием приезжаю в Казахстан. Желаю вашей стране и вашему футболу прогресса и процветания.

Напомним, что матч "Астана" - "Динамо" состоится 29 ноября на стадионе "Астана Арена". Начало встречи в 17.50