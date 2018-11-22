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Кополовец стал спортивным директором лидера Второй лиги

Кополовец стал спортивным директором лидера Второй лиги
10:02 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Минай

Новости спорта: Экс-игрок Карпат Михаил Кополовец стал спортивным директором второлигового Миная.

34-летний экс-футболист Миная Михаил Кополовец стал спортивным директором клуба.

За свою карьеру Кополовец больше всего матчей сыграл в Карпатах (142), также он выступал в Закарпатье и Говерле. На любительском уровне футболист играл в немецком Айнхайте и выступает еще в Минае. К слову, Михаил будет соединять должность спортдиректора и продолжать выступать.

Вступив на должность, Кополовец пообещал сюрпризы и новые громкие трансферы.

Напомним, ФК Минай делит первое место с ФК Полисся (Житомир) во Второй лиге чемпионата Украины - по 30 очков. На третьем месте идет Калуш с 29 очками. Эти команды борются за выход в Первую лигу.

Минай — украинский футбольный клуб из села Минай Ужгородского района Закарпатской области. Основан в 2015 году. С сезона 2018/19 получил профессиональный статус и выступает во Второй лиге Украины.

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Футбол, Вторая лига, Новости футбола, Михаил Кополовец, ФК Минай.
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