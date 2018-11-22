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"Будет много трансферов": Кополовец - о новой должности в Минае

&quot;Будет много трансферов&quot;: Кополовец - о новой должности в Минае
10:07 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Минай

Новости спорта: Экс-игрок львовских Карпат Михаил Кополовец стал играющим спортивным директором Миная.

Руководство второлигового Милая назначило звездного футболиста Михаила Кополовца на должность спортивного директора. Михаил будет совмещать карьеру футболиста и работу на должности спортивного директора. Стоит отметить, что Минай ставит перед собой задачу выйти в Первую лигу чемпионата Украины. Все вполне реально, так как Минай ушел на зимний перерыв Второй лиги на первом месте группы А, имея равное количество очей с Поллесьем из Житомира.

Сам Кополовец очень рад такому доверию со стороны руководства клуба и обещает приложить все усилия для достижения поставленных целей:

Очень благодарен руководству клуба за такое предложение. Сразу скажу, я не завершаю карьеру. У меня есть силы и желание продолжать играть, помочь команде. Если это где-то будет мешать моим основным обязанностей, то, конечно, где-то пропущу тренировки: это же надо будет быть на встречах, просмотрах и тому подобное.

Но думаю, справлюсь. Я очень люблю футбол! Если бы стоял вопрос: быть спортдиректором или футболистом, то выбрал бы второе.

У меня есть множество креативных идей, которые я бы реализовал в жизнь. Думал об этом еще будучи футболистом. Сразу говорю: ждите сюрпризов! И новые интересные трансферы.

Конечно, для нас приоритет – воспитанники закарпатского футбола, но будем приглашать и из других регионов. Нас очень интересует молодежь. Но, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами ставит руководство, следует приглашать также качественных исполнителей и из-за пределов Закарпатья", – цитирует Кополовца официальный сайт клуба.

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Футбол, ПФЛ, Новости футбола, Михаил Кополовец, ФК Минай.
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