"Будет много трансферов": Кополовец - о новой должности в Минае

Новости спорта: Экс-игрок львовских Карпат Михаил Кополовец стал играющим спортивным директором Миная.

Руководство второлигового Милая назначило звездного футболиста Михаила Кополовца на должность спортивного директора. Михаил будет совмещать карьеру футболиста и работу на должности спортивного директора. Стоит отметить, что Минай ставит перед собой задачу выйти в Первую лигу чемпионата Украины. Все вполне реально, так как Минай ушел на зимний перерыв Второй лиги на первом месте группы А, имея равное количество очей с Поллесьем из Житомира.

Сам Кополовец очень рад такому доверию со стороны руководства клуба и обещает приложить все усилия для достижения поставленных целей:

Очень благодарен руководству клуба за такое предложение. Сразу скажу, я не завершаю карьеру. У меня есть силы и желание продолжать играть, помочь команде. Если это где-то будет мешать моим основным обязанностей, то, конечно, где-то пропущу тренировки: это же надо будет быть на встречах, просмотрах и тому подобное.

Но думаю, справлюсь. Я очень люблю футбол! Если бы стоял вопрос: быть спортдиректором или футболистом, то выбрал бы второе.

У меня есть множество креативных идей, которые я бы реализовал в жизнь. Думал об этом еще будучи футболистом. Сразу говорю: ждите сюрпризов! И новые интересные трансферы.

Конечно, для нас приоритет – воспитанники закарпатского футбола, но будем приглашать и из других регионов. Нас очень интересует молодежь. Но, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами ставит руководство, следует приглашать также качественных исполнителей и из-за пределов Закарпатья", – цитирует Кополовца официальный сайт клуба.