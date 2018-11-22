Все дебютанты сборной Украины при Шевченко

Новости спорта: При Андрее Шевченко в национальной сборной Украины дебютировали 20 футболистов.

В сборной Украины дебютировали 20 игроков при главном тренере Андрее Шевченко.

19-м и 20-м новичками «сине-желтых» в товарищеском матче с Турцией стали Виталий Миколенко и Марьян Швед.

Список всех дебютантов

2016

Соболь, Шахов, Цыганков, Беседин

2017

Матвиенко, Шепелев, Марлос, Буяльский, Коломоец, Андриевский, Шабанов, Мякушко

2018

Лунин, Бурда, Шапаренко, Яремчук, Пластун, Борячук, Миколенко, Швед.

Семь игроков на момент дебюта представляли «Динамо», три – «Заря» и «Карпаты», двое – из «Гента», а по одному – из «Шахтера», «Олимпика», «Ворсклы», «Мариуполя» и ПАОКа.

Возраст новичков: от 19-летнего Лунина до 29-летнего Марлоса.

Больше новичков было только у Валерия Лобановского - 21.