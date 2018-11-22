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Суркис мог покинуть Динамо в 2016 году из-за финансовых проблем

Суркис мог покинуть Динамо в 2016 году из-за финансовых проблем
11:07 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: У президента киевского Динамо Игоря Суркиса были серьезные финансовые проблемы в 2016 году

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис мог покинуть клуба в 2016-м году из-за финансовых проблем.

«В начале 2016-го, в разгар преследования меня и моих родных, когда во время национализации «Приватбанка» нас, обыкновенных вкладчиков, ни с того ни с сего обвинили в причастности к управлению предприятием и заблокировали счета — было серьезное желание бросить все и громко произнести «Платите сами!». Ну а как еще? Заблокировали-то счета, которые работали исключительно на «Динамо»... И тогда сначала я подумал о том, какова будет реакция футболистов и тренеров, а затем решил бороться до конца. Тихо, спокойно, не устраивая никаких демонстраций — но бороться!

Выдержать довелось немало. Одно дело, когда тебя пытаются ограбить на улице, и совсем другое — когда подобное разворачивается на государственном уровне. Немало удалось — судя по тому, что все суды в Украине мы выиграли с первой по третью инстанции, наша судебная система все-таки немного ожила и заработала. Да с первого же захода нам удалось показать всю несправедливость этой атаки! При чем там «Динамо», при чем там мы...».

 

 

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Лига Европы, Игорь Суркис, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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