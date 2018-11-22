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Агент Рашфорда рассказал, почему футболист хочет покинуть МЮ

Агент Рашфорда рассказал, почему футболист хочет покинуть МЮ
12:21 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Представитель молодого игрока Манчестер Юнайтед хочет, увеличения зарплаты для своего клиента.

Маркос Рашфорд - настоящая жемчужина, и главная звезда академии Манчестер Юнайтед. В свои 21 Маркус уже является одним из лидеров манчестерского клуба. Болельщики на "Олд Траффорд" просто восхищаются игрок молодого таланта и вывел свою команду на новый уровень. Футболист уже на протяжении 3-х лет выступает в первой команде и хочет большего, в финансовом плане.

"Его уровень работы с мячом, его скорость, и невероятный удар очень нравятся людям по всему миру, также, универсальность Макроса делает из него одного из лучших футболистов в АПЛ. Это, безусловно, привлекает интерес со стороны больших клубов" - уверяет агент футболиста.

Авторитетные английские издания, такие как Mirror, The Sun и другие уверяют, что представитель английского вундеркинда пригрозил руководству МЮ отправить футболиста в Реал, который по информации авторитетных испанских источников заинтересован в покупке Рашфорда и лидера Тоттехэма Кристиана Эриксена.

Юнайтед знает, что у агента футболиста были активные переговори с "королевским" клубом и в свою очередь тоже предложили своему воспитаннику новый контракт, с увеличением оклада до около 9 миллионов плюс бонусы за определенные достижения.

Сам Маркус хочет остаться в МЮ, но с одним условием,больше игрового времени. Англичанин не доволен, что так редко появляется на поле в составе родного клуба и считает, что малое количество игрового времени может серьезно повлиять на его развитие и навыки. На данные момент наставник МЮ Жозе Моуриньо использует футболиста, как "джокера" выпуская со скамейки, когда нужно усилить игру.

Бороться с такими футболистами как Лукаку, Санчес, Мартиаль и Лингард очень сложно. Плюс ко всему все (кроме Линганда) пришли в МЮ за большие деньги и должны отрабатывать деньги потраченные на их трансферы. В команде Солари конкуренция на позиции Рашфорда значительно ниже.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маркос Рашфорд.
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