ПСЖ вступил в борьбу за Де Йонга, предложив больше Барселоны и Ман Сити

Новости спорта: ПСЖ вступил в борьбу за Де Йонга и предлагает Аяксу 80 миллионов евро - это больше, чем Барселона и Манчестер Сити.

За 21-летнего полузащитника голландского Аякса Френки Де Йонга разгорелась не шуточная борьба топ-клубов. Не так давно каталонская Барселона сделала приобретение Де Йонга приоритетным, как тут же включился парижский гранд. По сообщениям испанской Marca, ПСЖ готов выложить самую большую сумму - 80 миллионов евро и этот трансфер может состояться уже этой зимой.

Сам же Де Йонг заявил, что решение примет по окончанию сезона и ему льстит такой интерес со стороны таких клубов, как Барселона.

Ранее к футболисту проявляли интерес Манчестер Сити и мадридский Реал. Королевский клуб готов выложить 60 миллионов евро.