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Российский клуб хочет избавится от экс-форварда Шахтера

Российский клуб хочет избавится от экс-форварда Шахтера
13:21 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Московский Спартак планирует расторгнуть контракт с экс-форвардом донецкого Шахтера Луисом Адриано.

По информации «Чемпионата», московский «Спартак» намерен в зимнее трансферное окно расстаться с нападающим Луисом Адриано. Бразильский футболист, купленный ещё при прежнем главном тренере Массимо Каррере, имеет высокую зарплату по контракту, который рассчитан до 2020 года.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провёл в составе красно-белых 11 матчей в РПЛ (из них — шесть в основном составе), в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Спартак» после 14 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги девятое место, набрав 19 очков. В 15-м туре команда Олега Кононова дома сыграет с «Крыльями Советов».

Напомним, Адриано перебрался в Спартак из Мидана в 2017, а до этого, в период с 2007 по 2015 год защищал цвета донецкого Шахтера, в составе которого завоевал множество титулов, среди которых Кубок УЕФА в 2009 году.

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ФК Спартак, ФК Шахтер, ФК Милан, Футбол, УПЛ, РФПЛ, Луис Адриано, Новости футбола.
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