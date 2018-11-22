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Шевченко дал прогноз на матч Астана - Динамо

Шевченко дал прогноз на матч Астана - Динамо
14:34 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф football.ua

Новости спорта: Наставник сборной Украины Андрей Шевченко считает, что Астана будет больше владеть мячом в матче с Динамо в Лиге Европы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча Астаны и Динамо в Лиге Европы.

— Этот матч, возможно, определит победителя группы, так что простым он быть не может. Вероятно, владеть мячом больше будут игроки Астаны, но игровое преимущество будет зависеть от того, какая из команд грамотно распорядится теми моментами, которые будет иметь во время матча.

— Вы наверняка смотрели матч Динамо — Астана в Киеве (2:2). Какое впечатление оставила та игра?

— Киевская игра была матчем равных соперников. Игроки Динамо владели инициативой, вели в счёте, но гости проявили важные качества, в первую очередь умение собраться в критической ситуации. Думаю, из этой игры соперники сделали правильные выводы, что и показали дальнейшие поединки.

— В сборной при вас дебютировал целый ряд молодых игроков Динамо. В чем их преимущество?

— Большинство наших дебютантов как раз из Динамо. В клубе сейчас целая плеяда молодых футболистов, они достаточно талантливы и демонстрируют стабильность, а это как раз то, что нужно нам в национальной команде. Будущее всегда за молодежью, так что эти ребята, которые пришли к нам из молодежной сборной, через пару лет должны стать основой сборной Украины, — сказал Шевченко в комментарии пресс-службе Астаны.

Матч Астана — Динамо состоится в четверг, 29-го ноября. Начало встречи в 19:50.

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Андрей Шевченко, Лига Европы, ФК Динамо (Киев), ФК Астана.
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