Стал известен календарь Лиги наций 2020/21

Новости спорта: В УЕФА обнародовали календарь Лиги наций сезона 2020/2021.

Поединки в группах следующего цикла Лиги наций состоятся осенью 2020 года, а финальная стадия соревнования - в июне 2021-го.

Жеребьевка Лиги наций-2020/2021 пройдет в январе - феврале 2020 года.

Расписание группового турнира Лиги наций-2020/2021

1-й тур: 3 - 5 сентября 2020

2-й тур: 6 - 8 сентября 2020

3-й тур: 8 - 10 октября 2020

4-й тур: 11 - 13 октября 2020

5-й тур: 12 - 14 ноября 2020

6-й тур: 15 - 17 ноября 2020

Финальные матчи следующей Лиги наций состоятся в начале июня 2021 года.

Напомним, что в следующей Лиге наций УЕФА сборная Украины будет выступать в сильнейшей лиге - А. Среди ее участников также команды Нидерландов, Франции, Швейцарии, Бельгии, Португалии, Италии, Англии, Испании, Швеции, Боснии и Герцеговины и Дании.