Новости спорта: Барселона готова вернуть Неймара в клуб, но при нескольких условиях.

Барселона не против вернуть Неймара в клуб, так как руководство "сине-гранатовых" считает, что бразилец значительно усилит каталонцев. Однако, в Барселоне хотят, чтобы Неймар проявил инициативу и публично заявил о своем желании вернуть обратно в Каталонию. Единственная проблема - разногласия с болельщиками "блаугранас", уж очень те обиделись на бразильца за уход из Барсы в столь сложные времена.

Как сообщает издание goal.com Барселона уже сделала несколько продуктивных шагов на пути к возвращению звездного бразильца, но сам Неймар пока не спешит делать какие то заявления по этому поводу.

В Барселоне понимают, что Неймар, который ушел из клуба в 2017 году за рекордные 222 миллиона долларов,не вернется "за копейки" и придется выложить круглую сумму. Арабские шейки ПСЖ точно не захотят терять деньги и не против нажиться на продаже своего лидера.

Агенты Неймара уже связывались в представителями Барселоны.Обсудили все детали возможного перехода и сделка, которая еще пару месяцев казалась "сказкой" может стать реальностью.

В Барселоне уверены, что после недавних публичных комментариев бразильца сам игрок должен сделать первый шаг и публично заявить о желании вернуться на Камп Ноу.

Руководители, в частности и президент понимают, что Неймар покинул клуб со скандалом и тем самим вызвал бурю недовольства со стороны фанатов.

"Как жест доброй воли, Неймар мог сделать публичное заявление, предполагая, что его опрометчивость уходит таким образом - это шаг, который успокоит всех каталонских фанатов" - говорит один из сотрудников клуба.

Стоит отметить, что ради перехода в Барселону Неймару придется пойти на незначительное понижение зарплаты, по скольку зарплатная ведомость "сине-гранатовых" очень загружена. Как сообщалось раннее, Барселона тратит на заплаты больше всех клубов мира.