Фенербахче нацелился на украинского полузащитника

Новости спорта: Николай Шапаренко своими последними выступлениями заинтересовал турецкий гранд.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко попал в сферу интересов Фенербахче, сообщает турецкое агенство Fotomac.

По данным СМИ, стамбульский суперклуб отправил представителей для просмотра молодого хавбека. За данными источника, "разведчики" Фенербахче посетили несколько матчей Динамо, а также контрольный поединок национальных сборных Украины и Турции (0:0), в котором Николай провел весь первый тайм.

В сезоне 2018/19 20-летний Шапаренко провел в составе киевлян 12 матчей (5 в основном составе), в которых отличился 5 раз. По данным сайта transfermarkt, трансферная стоимость Шапаренко оценивается в 1,5 млн евро.

В следующий раз за игрой Шапаренко можно будет понаблюдать 25 ноября: Динамо в гостях сыграет против Александрии в рамках матча 16-го тура УПЛ. Начало поединка в 19:30.