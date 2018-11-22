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Украинский вратарь Лунин выйдет в стартовом составе Леганеса в матче Примеры

Украинский вратарь Лунин выйдет в стартовом составе Леганеса в матче Примеры
19:43 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинский страж ворот Андрей Лунин начнет матч против Алавеса в стартовом составе.

23 ноября в испанской Примере матчем Леганес - Алавес стартует 13-й тур. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин выйдет на поле с первых минут. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино. Аргентинский специалист назвал игроков, которые по причине травм не смогут принять участие в поединке. В их число вошли Шимановски, Эсекиэль и первый вратарь команды Куэльяр. Кроме того, наставник подчеркнул, что сборники вернулись в клуб в хорошей форме, а украинец Лунин займет место в рамке.

Отметим, 20 ноября, Андрей Лунин отыграл полный матч в контрольной игре сборной Украины против команды Турции (0:0), отметившись шикарным сейвом во втором тайме.

Напомним, по итогам 12-и туров Леганес находится в зоне вылета на 18-м месте. А вот Алавес, в свою очередь, занимает 4-е место турнирной таблице Ла-Лиги.

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Футбол, ФК Алавес, Новости футбола, ФК Леганес, Андрей Лунин.
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