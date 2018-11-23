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Бензема: Роналду ушел, теперь моя очередь забивать голы

Бензема: Роналду ушел, теперь моя очередь забивать голы
00:42 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф championat.com

Новости спорта: Карим Бензема рассказал о своей форме и бомбардирских планах на сезон.

Нападающий «Реала» Карим Бензема выразил мнение, что после перехода форварда мадридцев Криштиану Роналду в «Ювентус» пришла его очередь стать главным бомбардиром команды.

«Важно всегда быть мотивированным. Раньше в нападении у нашей команды был Роналду. Однако сейчас его нет, так что пришла моя очередь забивать голы. Я к этому готов. Попробую забить как можно больше мячей в этом сезоне. Хочу отличаться в каждом матче. Не буду концентрироваться на какой-то планке забитых мячей. Мне нравится не только забивать голы, но и ассистировать партнёрам по команде. Забить 35 голов за сезон? Мне нравится это число», — цитирует Бензема Marca.

В данный момент на счету Бензема девять голов в 17 матчах за «Реал» в чемпионате Испании, Лиги чемпионов и Кубке страны.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Карим Бензема.
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