Бензема: Роналду ушел, теперь моя очередь забивать голы

Новости спорта: Карим Бензема рассказал о своей форме и бомбардирских планах на сезон.

Нападающий «Реала» Карим Бензема выразил мнение, что после перехода форварда мадридцев Криштиану Роналду в «Ювентус» пришла его очередь стать главным бомбардиром команды.

«Важно всегда быть мотивированным. Раньше в нападении у нашей команды был Роналду. Однако сейчас его нет, так что пришла моя очередь забивать голы. Я к этому готов. Попробую забить как можно больше мячей в этом сезоне. Хочу отличаться в каждом матче. Не буду концентрироваться на какой-то планке забитых мячей. Мне нравится не только забивать голы, но и ассистировать партнёрам по команде. Забить 35 голов за сезон? Мне нравится это число», — цитирует Бензема Marca.

В данный момент на счету Бензема девять голов в 17 матчах за «Реал» в чемпионате Испании, Лиги чемпионов и Кубке страны.