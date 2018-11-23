Ювентус с Роналду поддержат акцию по борьбе с насилием над женщинами

Новости спорта: Также к акции присоединятся другие клубы и судьи Серии А.

Футбольные команды итальянского чемпионата Серии А в ближайших поединках присоединятся к международной акции против насилия над женщинами.

Участие в кампании примут игроки Ювентуса, включая Криштиану Роналду, а также судьи, они нанесут красную отметку на лицо, являющуюся символом акции.

Акция стала популярной в соцсетях, в Instagram многие постят свои фотографии с красной отметкой и хештегом #unrossoallaviolenza (красная карточка насилию).

"Насилие – культурная проблема. Чтобы решить ее, нужно научить наших сыновей правильным ценностям, они обязаны относиться с уважением", - сказал бывший вратарь Интера и сборной Италии Тольдо.

Напомним, что сам Роналду обвиняется в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.