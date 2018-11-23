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Ювентус с Роналду поддержат акцию по борьбе с насилием над женщинами

Ювентус с Роналду поддержат акцию по борьбе с насилием над женщинами
04:48 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Также к акции присоединятся другие клубы и судьи Серии А.

Футбольные команды итальянского чемпионата Серии А в ближайших поединках присоединятся к международной акции против насилия над женщинами.

Участие в кампании примут игроки Ювентуса, включая Криштиану Роналду, а также судьи, они нанесут красную отметку на лицо, являющуюся символом акции.

Акция стала популярной в соцсетях, в Instagram многие постят свои фотографии с красной отметкой и хештегом #unrossoallaviolenza (красная карточка насилию).

"Насилие – культурная проблема. Чтобы решить ее, нужно научить наших сыновей правильным ценностям, они обязаны относиться с уважением", - сказал бывший вратарь Интера и сборной Италии Тольдо.

Напомним, что сам Роналду обвиняется в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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