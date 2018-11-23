Появились новые претенденты на экс-игрока Динамо Безуса

Новости спорта: Украинский полузащитник может сменить клуб уже в январе.

Полузащитник бельгийского Сент-Трюйдена Роман Безус может продолжить карьеру в Андерлехте или Стандарде, сообщает Nieuwsblad.be.

Оба клуба заинтересованы в услугах украинца. Контракт Безуса с клубом истекает в июле 2019 года, но у Сент-Трюйдена есть опция продления соглашения еще на один сезон.

Для ее активации клубу придется выплатить хавбеку приличную сумму в виде бонуса. Пока в Сент-Трюйдене не определились, и таким положением дел могут воспользоваться Андерлехт и Стандард, которые претендуют на Безуса.

Не исключено, что уже зимой гранды бельгийского футбола попытаются переманить украинца к себе. Учитывая то, что до конца контракта футболиста с Сент-Трюйденом будет оставаться полгода, его можно будет приобрести за скромные деньги — где-то 1,2 млн евро.

В чемпионате Бельгии в нынешнем сезоне он сыграл 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, Безус перешел в Сент-Трюйден летом 2016 года. До этого он защищал цвета Кремня, Ворсклы, киевского Динамо и Днепра.