Основной защитник Динамо и сборной Украины получил травму

Новости спорта: Центрбек сборной Украины и Динамо Киев Никита Бурда получил повреждение, не позволившее ему сыграть с Турцией.

Основной защитник Динамо Никита Бурда в расположении сборной Украины получил небольшое повреждение, которое ему не позволило сыграть с Турцией (вместо Никиты вызвали в сборную Пластуна), но он также рискует пропустить матч Динамо с Александрией.

Согласно информации сайта Динамо, Бурда прошел обследовании у врачей, которые выявили у него растяжение икроножной мышцы.

Степень травмы - не серьезная, но участие футболиста в 16-м туре УПЛ остается под вопросом. Бурда тренируется индивидуально под наблюдениями врачей столичного клуба. Вероятно, Александр Хацкевич не станет рисковать здоровьем защитника перед ответственными матчами в Лиге Европы и заключительными турами УПЛ первой части сезона.

Напомним, Александрия в воскресенье, в 19:30 по киевскому времени дома примет Динамо Киев в рамках 16-го тура УПЛ.