Расписание и где смотреть 16-й тур Украинской Премьер-лиги

До зимнего перерыва в Украинской Премьер-лиге остается все меньше туров, одни из последних, 16-й тур начнется в пятницу 23 ноября, а завершится в воскресенье центральным матчем тура Александрия - Динамо.
Чемпионат Украины Премьер-лига 16-й тур
23.11.18
Шахтер - ФК Львов 18:55, Футбол 1
24.11.18
Карпаты - Десна 14:00, телеканал Zik
Мариуполь - Ворскла 14:00, Футбол 2
25.11.18
Олимпик - Заря 14:00, Футбол 1
Черноморец - Арсенал-Киев 17:00, Футбол 1
Александрия - Динамо 19:30, Футбол 1
Напомним, матчи 16 тура чемпионата Украины начнутся с минуты молчания. Следующий 17-й тур начнется 1 декабря матчем Десна - Заря.