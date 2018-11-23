Расписание и где смотреть 16-й тур Украинской Премьер-лиги

Новости спорта: Сегодня, 23 ноября, в 19:00 Шахтер и Львов откроют 16-й тур Украинской Премьер-лиги.

До зимнего перерыва в Украинской Премьер-лиге остается все меньше туров, одни из последних, 16-й тур начнется в пятницу 23 ноября, а завершится в воскресенье центральным матчем тура Александрия - Динамо.

Чемпионат Украины Премьер-лига 16-й тур

23.11.18

Шахтер - ФК Львов 18:55, Футбол 1

24.11.18

Карпаты - Десна 14:00, телеканал Zik

Мариуполь - Ворскла 14:00, Футбол 2

25.11.18

Олимпик - Заря 14:00, Футбол 1

Черноморец - Арсенал-Киев 17:00, Футбол 1

Александрия - Динамо 19:30, Футбол 1

Напомним, матчи 16 тура чемпионата Украины начнутся с минуты молчания. Следующий 17-й тур начнется 1 декабря матчем Десна - Заря.